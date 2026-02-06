Haberler

Selçuk Ortaklar yolu çöktü, yol ulaşıma tamamen kapandı

İzmir Selçuk ile Aydın Ortaklar arasında meydana gelen karayolu çökmesi sonrası yol ulaşıma kapandı. Ekipler bölgeye sevk edildi ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İzmir genelinde yoğun yağış sonrası Selçuk ilçesi ile Aydın'a bağlı Ortaklar arasındaki karayolunda çökme meydana geldi. Aydın sınırına 500 metre kala yol tamamen ulaşıma kapanırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İzmir Selçuk - Ortaklar yolu üzerinde, Aydın il sınırına yaklaşık 500 metre mesafede karayolunca derin bir çökme meydana geldi. Kuvvetli yağış sonrası olulan çökme sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yol çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Bu arada trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Çökmenin meydana geldiği alanda onarım ve teknik incelemenin yapılması bekleniyor.

Alternatif güzergah

Selçuk'tan Ortaklar ve Aydın yönüne giden araçlar, Çamlık Kavşağı üzerinden Kuşadası yoluna yönlendiriliyor. Ortaklar'dan Selçuk istikametine gelen araçlar ise Aydın - İzmir Otoyolu'na sevk ediliyor.

Yetkililer, Selçuk - Ortaklar yolunu kullanacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik işaret ile yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi. - İZMİR

