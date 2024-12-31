Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025'te yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Müjdeler yolda
Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte milyonları ilgilendiren zamlı tarifeler
Erdoğan indirim yetkisini kullanmadı! İşte yeni yılın zamlı tarifeleri
Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
Telefon sahipleri dikkat! Yarından itibaren dev zam geliyor
Antalya'da kan donduran olay! Eski eşini benzin döküp ateşe verdi
Eski eşini benzin döküp ateşe verdi

İzmir'de Yeni Yıl İçin 15 Bin Güvenlik Görevlisi

İzmir'de Yeni Yıl İçin 15 Bin Güvenlik Görevlisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yeni yıl dolayısıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığını ve 15 bin 124 güvenlik personelinin görev yapacağını açıkladı. Tedbirler, hem yerli hem de turistlerin huzur içinde yeni yıla girmesini sağlamak amacıyla alındı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yeni yıl nedeniyle yoğun bir güvenlik tedbiri alınacağını ifade ederek, "Emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 15 bin 124 personelimiz; bin 937 kara aracı, 16 hava aracı ve 22 deniz aracıyla sabah kadar görev yapacak" dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), yılbaşı tedbirleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı. Vali Süleyman Elban, yeni yıl nedeniyle üst düzey tedbir alındığını söyledi. En yoğun tedbiri bugün aldıklarını ifade eden İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Hem ilimizde yaşayan hemşerilerimiz hem de ilimiz bir turizm ve yazlığın yoğun olduğu bir il olduğu için aynı zamanda ilimizde ikamet etmeyip yeni yıla ilimizde geçirmeyi tercih edenler de var. Dolayısıyla hem hemşerilerimizin hem de yeni yılını ilimize geçirmeyi düşünen tüm vatandaşlarımızın huzur içerisinde yeni yıla girmeleriyle ilgili belli tedbirleri aldık" dedi.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 15 bin 124 personelin yeni yıl için görevde olacağını ifade eden Vali Süleyman Elban, şöyle devam etti:

"Emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizdeki personel ve araçla ilgili genel toplam verecek olursam; bu akşam, yarın sabaha kadar, tüm vatandaşlarımız huzur içerisinde sokaklardan ayrılıp artık herkes rahatlayıncaya kadar toplam 15 bin 124 personelimiz, vatandaşımızın; emniyet, huzur ve asayişi için sahada görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız bu çalışmalarında; bin 937 kara aracını kullanacaklar ve olaylara daha hızlı müdahale etmek, kontrol ve denetimlerin daha etkin yapılabilmesi için. Karadaki kontrol ve denetimler devam ederken, hem karada yürütülen faaliyetlere destek olmak hem de denizde yürütülen faaliyetlere destek olmak için de toplam; emniyet, jandarma ve sahil güvenliğimizde 16 hava aracı da bu gece sabaha kadar görev yapmaya devam edecek. Yine aynı şekilde, emniyet ve sahil güvenliğimizde toplam 22 deniz aracımızda yine bu kapsamda olmak üzere görev yapmaya devam edecek". - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
img

Wanda'dan sere serpe pozlar
img

Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ford 'İsrail terörist bir devlettir' dedi; ortalık karıştı
Ford "İsrail terörist bir devlettir" dedi; ortalık karıştı
Çekiliş yapılacak: Arabistan'da Fatih Terim çılgınlığı
Arabistan'da Terim çılgınlığı
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı: Allah bereket versin
Fatih Portakal ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
Türk vatandaşı Tuğgeneral oldu, yeni ordu ilk hedefini duyurdu

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Aralık altın fiyatları kaç TL? İçim Yanar Şahin Kendirci şarkı sözleri! (Gassal dizi müziği) Özel İletişim Vergisi ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Özel İletişim Vergisi! 31 Aralık borsa yarım gün mü? 31 Aralık'ta borsa kapalı mı? Angelina Jolie ve Brad Pitt boşandı mı? 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyonu maaş zamlarını nasıl etkiler? MEMUR MAAŞ ZAMMI! 3 OCAK'ta memur maaş zamları açıklanacak mı? 10,40'lık zam oranı kesinleşti mi? İstanbul'da yılbaşı gecesi trafiğe kapalı yollar neresi? 31 Aralık İstanbul trafiğe kapalı yollar! Bugün bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.