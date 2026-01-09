Haberler

İzmir'de Yağış Tahtalı Barajı Havzasında Yüzleri Güldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de son 24 saatte Tahtalı Barajı havzasında 50 kilogram yağış ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre, baraj çevresindeki Menderes Çileme Köyü istasyonunda kaydedilen yağış, kentin önemli içme suyu kaynaklarından birinin yüzünü güldürdü.

(İZMİR) - İzmir'de etkili olan yağışlı hava Tahtalı Barajı havzasında da kendini gösterdi. Menderes Çileme Köyü istasyonunda son 24 saatte 50 kilogram yağış kaydedildi.

İzmir'de etkili olan yağışlı hava, kentin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı havzasında yüzleri güldürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 8 Ocak saat 06.00 ile 9 Ocak saat 06.00 arasındaki 24 saatlik sürede, baraj çevresinde yer alan Menderes Çileme Köyü Yağış Ölçüm İstasyonu'nda 50 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.

Aynı periyotta İzmir genelinde de yüksek yağış değerleri ölçülürken, Bozdağ'da 53,5 kilogram/metrekare ile günün en yüksek yağışı gerçekleşti. Çınardibi 40,8, Bağyurdu 38,2, Balçova 34,1 ve Narlıdere 31,4 kilogram/metrekare yağış alan bölgeler oldu.

Meteoroloji verileri, Tahtalı Barajı havzasının yalnızca son 24 saatlik yağışta değil, önceki yağışlı sistemlerde de bölge ortalamasının üzerinde yağış aldığını ortaya koydu.

Kaynak: ANKA / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı