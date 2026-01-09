İzmir'de Yağış Tahtalı Barajı Havzasında Yüzleri Güldürdü

(İZMİR) - İzmir'de etkili olan yağışlı hava Tahtalı Barajı havzasında da kendini gösterdi. Menderes Çileme Köyü istasyonunda son 24 saatte 50 kilogram yağış kaydedildi.

İzmir'de etkili olan yağışlı hava, kentin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı havzasında yüzleri güldürdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 8 Ocak saat 06.00 ile 9 Ocak saat 06.00 arasındaki 24 saatlik sürede, baraj çevresinde yer alan Menderes Çileme Köyü Yağış Ölçüm İstasyonu'nda 50 kilogram/metrekare yağış kaydedildi.

Aynı periyotta İzmir genelinde de yüksek yağış değerleri ölçülürken, Bozdağ'da 53,5 kilogram/metrekare ile günün en yüksek yağışı gerçekleşti. Çınardibi 40,8, Bağyurdu 38,2, Balçova 34,1 ve Narlıdere 31,4 kilogram/metrekare yağış alan bölgeler oldu.

Meteoroloji verileri, Tahtalı Barajı havzasının yalnızca son 24 saatlik yağışta değil, önceki yağışlı sistemlerde de bölge ortalamasının üzerinde yağış aldığını ortaya koydu.