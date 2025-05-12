'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 48 bin 570 sentetik hap ve 4 bin 836 ekstazi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.Y. gözaltına alındı.

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese geçekleştirilen operasyonda, 48 bin 570 sentetik hap ile 4 bin 836 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.Y. adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan titiz çalışmanın ardından adrese düzenlenen operasyonda, 48 bin 570 sentetik hap, 4 bin 836 adet ekstazi hap ve 924 adet sentetik hap kutusu ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.