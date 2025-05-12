İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Bin Sentetik Hap Ele Geçirildi

Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese geçekleştirilen operasyonda, 48 bin 570 sentetik hap ile 4 bin 836 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, T.Y. adlı bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan titiz çalışmanın ardından adrese düzenlenen operasyonda, 48 bin 570 sentetik hap, 4 bin 836 adet ekstazi hap ve 924 adet sentetik hap kutusu ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.