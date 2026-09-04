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Konak'ta uyuşturucu operasyonu: 322 gram skunk ele geçirildi, firari hükümlü tutuklandı

Konak'ta uyuşturucu operasyonu: 322 gram skunk ele geçirildi, firari hükümlü tutuklandı
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 322,22 gram skunk, 6 kök Hint keneviri ve 20 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, operasyonda gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 322,22 gram skunk, 6 kök Hint keneviri ve 20 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan "Narko Alan" ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre adreste yapılan aramalarda, 322,22 gram skunk, 6 kök Hint keneviri, 20 sentetik ecza hapı, hassas terazi, Hint keneviri yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli malzemeler ile 446 bin 70 lira, 200 avro ve 200 dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer materyaller, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin yapılan sorgulamasında, hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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