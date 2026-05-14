Haberler

İzmir Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 11,9 Milyon Sentetik Hap Ele Geçirildi, 48 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 sentetik hap imalathanesi ve 11 milyon 904 bin 456 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini, 48 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 sentetik hap imalathanesi ile 11 milyon 904 bin 456 sentetik ecza hapının ele geçirildiğini, 48 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında, örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti, imalatı, sevkiyatı ve zulalanması faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 sentetik hap imalathanesi, 11 milyon 904 bin 456 sentetik ecza hapı ile üretimde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirilirken, haklarında işlem yapılan 79 şüpheliden 48'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında; il genelinde örgütlü şekilde uyuşturucu madde ticareti, imalatı, sevkiyatı ve zulalanması faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Soruşturma sürecinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 6 adet sentetik hap imalathanesi, 11 milyon 904 bin 456 adet sentetik ecza hap, 1 milyon 521 bin 589 gram hammadde, 7 milyon 155 bin adet sentetik ecza üretiminde kullanılan boş kapsül, 6 adet sentetik ecza dolumunda kullanılan makine, 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Yürütülen çalışma kapsamında; toplam 79 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapılmış, şüphelilerden 48'i tutuklanmıştır. Dosya kapsamında; suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheli şahsa yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş; operasyon neticesinde 17 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı