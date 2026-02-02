Haberler

İzmir'de Büyük Narkotik Operasyonu: 10 Adreste Yarım Milyon Ecza Maddesi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık yarım milyon sentetik ecza maddesi, kokain ve silah ele geçirilirken, 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yaklaşık yarım milyon sentetik ecza maddesi, kokain, uyuşturucu madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği, Narko Alan, Gültepe Polis Merkezi ve Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 449 bin 572 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu maddeleri satışa sunmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 6 bin 500 adet plastik ilaç kutusu, 1 kilo 660 gram kokain, 465 adet ekstazi hap, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet şarjör, 25 adet dolu kartuş, 3 adet hassas terazi ile 495 bin 800 TL ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Hatay'da sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü

Sobadan sızan gazdan zehirlenen baba ile kızı öldü