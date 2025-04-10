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İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

İzmir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı
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Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İzmir'de düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve polis araçları ile kortej düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

İzmir'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlaması Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Düzenlenen programda İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ökkeş Bulut, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törende, toplu fotoğraf çekiminin ardından polis otoları, polis motosikletleri ve atvler ile kortej düzenlendi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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