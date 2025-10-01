Haberler

İzmir'de Şeker Hastası Yaşlı Adam Protez İçin Yardım Bekliyor

68 yaşındaki Muzaffer Acar, Tip-2 diyabet sebebiyle ayağındaki yaraların ampute edilmesinin ardından tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle protez alamayan Acar, hayırseverlerden destek istiyor.

İzmir'de şeker hastası 68 yaşındaki Muzaffer Acar, ayağında giderek büyüyen yara sebebiyle ağlayarak yardım istemişti. Ayağı ampute edilen ve tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan yaşlı adam, protez için hayırseverlerden destek bekliyor.

Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde bir evde yalnız yaşayan Muzaffer Acar'ın Tip-2 diyabet hastalığı sebebiyle ayağında yaralar oluştu. İlaç tedavilerinden sonuç alamayan yaşlı adamın sağ ayağındaki yara giderek büyüdü. Oluşan kurtçuklar tarafından ayağı kemirilen, kanama nedeniyle acılar çeken Muzaffer Amca, başvurduğu sağlık kuruluşlarından tedaviyle ilgili sonuç alamayınca ağlayarak yardım istedi. Geçtiğimiz Mayıs ayında konunun basına yansıması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkikler sonucunda yaşlı adamın ayağındaki yaraların kangrene dönüşme riski taşıdığı belirlendi. Burada yapılan ameliyat ile Acar'ın sağ bacağı diz altından ampute edildi.

Ameliyat sonrası tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmeye çalışan Acar, sesini duyuran basın mensuplarına ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle protez alamadığını ifade eden Acar, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini belirtti. Acar, "Ayağımda giderek büyüyen yara sebebiyle büyük acılar çekiyordum. Allah razı olsun devlet büyüklerimiz bana sahip çıktı ve tedavimi sağladı. Tekerlekli sandalye ile yaşamaya çalışıyorum. Tekrar ayağa kalkabilmek için proteze ihtiyacım var fakat buna maddi olarak imkanım yok." dedi. Acar, yetkililerden ve hayırseverlerden protez için destek beklediğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
