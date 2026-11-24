İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Roman öğrencilerden oluşan 5 kişilik ritim grubu öğretmenleri için darbukalarıyla sahne aldı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteri, öğretmenlerden ilgi gördü.

Barbaros Hayrettin Ortaokulu Müdürlüğü ile Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında program düzenlendi. Programda öğrenciler Bulut Kalaycı, Yusuf Özanıt, Berat Akatay, Şevki Onur ve Resul Örsçelik'ten oluşan 5 kişilik ritim grubu, darbukalar eşliğinde performans sergiledi. Yaklaşık 15 dakika süren gösteri, öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi. Programın sonunda öğretmenlere çiçek takdim edilerek Öğretmenler Günü kutlandı.

"Roman çocukların eğitim hayatında zorluklar yaşanıyor"

Roman Eğitim ve Araştırma Vakfı Ege Bölge ve İzmir Temsilcisi Hüseyin Heptepe, etkinliğin önemine değinerek Roman çocukların eğitim hayatında karşılaştığı sorunlara dikkat çekti. Birçok ailenin kayıt dışı çalışması nedeniyle çocuklarını okula gönderme konusunda zorluk yaşadığını belirten Heptepe, şunları söyledi: "Değişen dünya düzeninde birçok ailemiz kayıt dışı çalıştığı için çocuklarını okula gönderme konusunda zorluk yaşıyor. Bugün pırıl pırıl gençlerimizi, öğrencilerimizi ve çocuklarımızı görüyorum. İnşallah bu etkinlik bir ilk olur. Çocuklarımız siz değerli öğretmenlerimize emanet. Onlar birer filiz. Siz onları nasıl yetiştirirseniz bu ülkenin geleceği de o şekilde şekillenecek, yeşerecek ve aydınlanacaktır. Hepiniz iyi ki varsınız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı