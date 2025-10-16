2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

Evsiz oldukları, geçinmekte zorlandıkları gerekçesi ile 7 yıl önce bir televizyon programına konuk edilen ve aylarca hikayeleri gündem olan Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, birçok yardım almış hatta programda nikahlanmıştı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde 4 ve 7 yaşındaki iki küçük çocuklarıyla yaşamlarını sürdüren Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, iddiaya göre, yaşadıkları evin sahibine ait bazı eşyaların kaybolması üzerine evden çıkarıldı.

ORMANDA KALIYORLARDI

Avcı çifti, çocuklarını da alarak evin karşısındaki ormanlık alanda kalmaya başlamıştı. Seneler sonra yine evsiz kalan ve günlerdir döşeğin üzerinde yaşam mücadelesi veren Avcı çifti, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz" diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istemişti.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü vurgulanarak, "Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.