2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Güncelleme:
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
7 yıl önce Müge Anlı'ya çıkan İzmir'de yaşayan iki çocuklu Avcı ailesi geçtiğimiz günlerde ev sahiplerinin kendilerini evden atması nedeniyle ormanda yaşamaya başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek Avcu çifti ve çocuklarını bir otele yerleştirdi.

Evsiz oldukları, geçinmekte zorlandıkları gerekçesi ile 7 yıl önce bir televizyon programına konuk edilen ve aylarca hikayeleri gündem olan Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, birçok yardım almış hatta programda nikahlanmıştı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde 4 ve 7 yaşındaki iki küçük çocuklarıyla yaşamlarını sürdüren Aydoğan ve Nazmiye Avcı çifti, iddiaya göre, yaşadıkları evin sahibine ait bazı eşyaların kaybolması üzerine evden çıkarıldı.

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

ORMANDA KALIYORLARDI

Avcı çifti, çocuklarını da alarak evin karşısındaki ormanlık alanda kalmaya başlamıştı. Seneler sonra yine evsiz kalan ve günlerdir döşeğin üzerinde yaşam mücadelesi veren Avcı çifti, "Kendimiz için değil, çocuklarımız için bir ev istiyoruz" diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istemişti.

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasının uygun görüldüğü vurgulanarak, "Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSerkan Basar:

Şşşşşşşşş Aloooooo Bir İstokoza 50 bin veren Medine hurması kestane balı yiyen zenginler şşşşşşşş aloooo size diyorum neredesiniz Dubaide mi Milano damı ???

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıorhan eren:

fransaya istakoz yeme gittiler, digerleride rolex altin saat takarlar, kalanlari da maldivlerde tatildeler.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıBaba Can:

ya insanlar bu duruma neden getirilir neden mağdur edilir illa medya ya mı düşmeli

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

koskaca devlet bir ev alsin versin yaa ne tutması yazıklar olsun birde aile yılı diyorsunuz..

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Ünal:

bu fakirlerde hemen ürüyo. neyinize gerek sizin 2 çocuk.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Basar:

Fakir Çalmasını Beceremediği İçin Fakirdir!!!

yanıt7
yanıt1
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
