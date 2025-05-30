İzmir'de KYK Yurt Öğrencilerine Saldırı: 6 Tutuklama

İzmir'de KYK Yurt Öğrencilerine Saldırı: 6 Tutuklama
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İzmir'in Çiğli ilçesinde KYK yurduna zorla girerek öğrencilere saldıran gruptan 6 kişi tutuklandı. Olayda öğrencilerin panik yaşadığı fakat herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

İzmir'deki, KYK yurdu öğrencilerine saldırıda 6 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurduna zorla girerek öğrencilere saldıran kalabalık bir gruba polis müdahale etti. Kimlikleri tespit edilerek yakalanan saldırganlardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay önceki gece yarısı saat 00.30 sıralarında meydan geldi. İddiaya göre, KYK'ya bağlı erkek öğrenci yurdunun dışında oturup torpil patlatan, yurtta kalan öğrencilere laf atan bir grup genç ile öğrenciler arasında laf dalaşı yaşandı. Gürültüler üzerine yurdun bahçesi öğrencilerle doldu. Tartışmanın büyümesi üzerine dışarıdaki grup, yurdun kapısını zorlayarak, kapının üzerinden atlayarak içeri girdi. Gençlerden biri, yangın söndürme tüpü ile yurt binasına girerek öğrencilere saldırı girişiminde bulundu.

KYK yurdunda sopalı kavga ihbarını alan Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yurda geldi. Polisin hızlı müdahalesi sonucu saldırgan grup dağılarak izlerini kaybettirdi. Öğrencilerin büyük panik yaşadığı olayda her hangi bir yaralamanın olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen Emniyet birimleri, saldırganların kimliklerini tek tek belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden M.M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.T. (23), B.K. (23), D.H. (25), G.T. (23), Ş.K. (24), ve Ö.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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