Haberler

İzmir'de Kuvvetli Sağanak Yağışlar Yollarda Su Baskınlarına Yol Açtı

İzmir'de Kuvvetli Sağanak Yağışlar Yollarda Su Baskınlarına Yol Açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü ve bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Meteoroloji uyarısının ardından gelen yağmurda esnaf zor anlar yaşadı.

İzmir'in kuzey ilçeleri Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da bu sabah etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine bu sabah beklenen yağmur geldi. Saat 09.00 itibariyle Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış sebebiyle esnaf zor anlar yaşarken, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı. Yağışların etkili olduğu ilçelerde bazı bölgelerde yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteorolojik uyarıda, önümüzdeki 2 saat boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği ifade ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.