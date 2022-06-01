İzmir'de konuşlanan yangın uçakları göreve başladı - Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan Air Tractor tipi yangın uçakları, bugün göreve başladı. Seferihisar ilçesinde çıkan bir orman yangınına müdahale eden uçaklar, ilk görevlerinde başarılı atışlar yaparak yangını söndürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de orman yangınlarının yoğun olduğu bölgelerde görev yapmak üzere Air Tractor tipi 10 uçak kiralamış ve uçaklar geçtiğimiz hafta İzmir'e konuşlandırılmıştı. Bugün ise Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir Selçuk Havaalanı'na gelerek yangın uçaklarını ve ekibini ziyarette bulundu.

Ziyarette konuşan Zafer Derince, "Hava gücümüzü bu sene daha da güçlendirdik. Kiraladığımız uçaklar bugün itibarıyla göreve başladı. 3 ton kapasiteli ve 4,5 saat havada kalabilen uçaklar. Bin kilometre menzilleri var, biz yangın organizasyonumuzu lokal değil ülke düzeyinde düşünüyoruz. Konuşlanma yeri olarak Selçuk ilçesi seçilse de Türkiye'nin farklı yerlerindeki yangınlara da gidebilecekler. Bu uçaklarımız havanın kritik olduğu günlerde de keşif amacıyla kullanabilecekler" dedi.

Uçaklar ilk kez görev yaptı

Öte yandan, yangın uçakları bugün ilk kez görev yaptı. Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkiinde çıkar bir orman yangınına müdahale eden uçaklar, başarılı atışlar yaparak görevlerini tamamladı. 15 arazöz, 6 su tankeri, 1 helikopter ve 2 uçağın müdahale ettiği yangın yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla söndürüldü. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel