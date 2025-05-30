İzmir'de Kentsel Dönüşüm Alanında İnsan Kafatasları ve Kemik Parçaları Bulundu

İzmir'de Kentsel Dönüşüm Alanında İnsan Kafatasları ve Kemik Parçaları Bulundu
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İzmir'de Kentsel Dönüşüm Alanında İnsan Kafatasları ve Kemik Parçaları Bulundu
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İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın bodrum katında hurdacılar tarafından 3 ayrı poşet içinde insan kafatasları ve kemik parçaları bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İZMİR) – İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın bodrum katında 3 ayrı kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmayı bekleyen bir binanın bodrum katında, hurdacılar tarafından 3 ayrı poşet içinde insan kafatasları ve kemik parçaları bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Motosikletli Yunus Timleri, Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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