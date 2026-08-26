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İzmir'de 11 milyonluk steroid operasyonu

İzmir'de 11 milyonluk steroid operasyonu
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İzmir'de yasa dışı yollarla temin ve imal edilen steroid ile vücut geliştirme ilaçlarına yönelik operasyonda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan ilaç ve imalat malzemesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir'de yasa dışı yollarla temin ve imal edilen steroid ile vücut geliştirme ilaçlarına yönelik operasyonda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan ilaç ve imalat malzemesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı steroid ve vücut geliştirme ilaçlarının üretim ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında, 20 Ağustos'ta İzmir'in Buca, Çeşme ve Karabağlar ilçeleri ile Gaziantep'te farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheliye ait 8 ikamet, 1 depo, 1 iş yeri, 2 araç ve 2 kargo gönderisinde arama yapıldı. Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olduğu belirtilen 92 bin 728 adet steroid etken maddeli ilaç ile 15 bin 24 adet şırınga ve benzeri imalat malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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