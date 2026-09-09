Haberler

İzmir’de havada karada kurtuluş coşkusu

İzmir’de havada karada kurtuluş coşkusu
Güncelleme:
+34 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü etkinlikleri havada ve karada büyük bir coşkuya sahne oldu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri havada ve karada büyük bir coşkuya sahne oldu. Süvari birlikleri 9 Eylül 1922'de olduğu gibi heybetli atlarıyla İzmir sokaklarına coşkuyu taşırken, SOLOTÜRK gösterisi İzmirlilere unutulmaz bir 9 Eylül yaşattı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, sabahın ilk saatlerinden itibaren coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde başlayan program, akşam da gökyüzü şovuyla ve Süvari birliklerinin yürüyüşüyle devam etti. 9 Eylül kutlamalarının heyecanla beklenen bölümlerinden biri de SOLOTÜRK gösterisi oldu. İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla körfez çevresini kırmızı beyaza boyadı. Yüksek hız ve çeviklik içeren SOLOTÜRK gösterisi, İzmir semalarında adeta görsel bir şölen yaşattı. Vatandaşlar nefes kesen gösteriyi hayranlıkla takip etti. Gündoğdu Meydanı, vatandaşların buluşma noktası oldu.

Süvari birliklerine büyük ilgi

9 Eylül kutlamaları, karada da sürdü. Süvari birlikleri 9 Eylül 1922'de olduğu gibi heybetli atlarıyla İzmir sokaklarındaydı. Kültürpark Lozan kapısından çıkan birlikler, Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasında geçit yaptı. Süvari birliklerinin ilerleyişine İzmirliler de alkışlarla destek verdi, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Erdoğan, Mansur Yavaş ile görüştü
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

Bu fotoğrafla ilgili söyledikleri, Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih

Teknoloji devi bombayı patlattı! İşte milyonların beklediği o telefon
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Bu kadarını kimse beklemiyordu! Beşiktaş'ta Vlahovic fırtınası

Bu kadarını kimse beklemiyordu!
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'ya 3 ay yetti

Sergen'in 1 yılda yapamadığını 3 ayda yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: Kırgın değilim

Ne diyeceği merak konusuydu! Mansur Yavaş'la ilgili ilk yorumu yaptı
Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Dağın zirvesinden tehdit savurdu! Hedefinde bakın hangi ülke var
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi

İzmir'de hareketli saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Usta oyuncuyu son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı