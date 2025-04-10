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İzmir'de Hafriyat Kamyonu Prefabrik Evi Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde bir hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 katlı prefabrik eve çarpması sonucu sürücü Rıfat Yalçınkaya hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafriyat kamyonu şantiye alanında bulunan 2 katlı prefabrik eve çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Yalçınkaya, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Zafer Mahallesi'nde bulunan inşaat atıkları geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıfat Yalçınkaya (58) idaresinde 06 EPU 355 hafriyat kamyonu, Yalçınkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şantiye de bulunan 2 katlı prefabrik eve çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde kamyonet sürücüsü Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: ANKA / Yerel
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