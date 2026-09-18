İzmir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

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(İZMİR) - İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamaları bulunan 27 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT Bölge Başkanlığı ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün kentteki güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalarda, örgüt üyeliği ve örgüte aidiyetin devamını sağlamak amacıyla fon sağlama veya toplama iddiasıyla 27 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu tespit edilirken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 192 bin TL, 2 bin 582 ABD doları, 4 bin 50 avro, 20 sterlin, 8 çeyrek altın, 6 Ata altın ve 1 yarım altına el konuldu. Gözaltına alınan isimlerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA