İzmir'de Evlere Giren Kadın Hırsızlar Yakalandı

Evlere giren kadın hırsızlar polisten kaçamadı

İZMİR - İzmir Karabağlar'da meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığı olayına karışan 3 kadın ve 18 ayrı suçtan 44 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir erkek şahıs, 33 adet Mobese ve iş yeri kameraları ile tespit edildikten sonra polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karabağlar ilçesinde meydana gelen iki ayrı ev hırsızlığı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşık 5 km güzergah boyunca 33 adet Mobese ve iş yeri kameralarını izledi. Olayı gerçekleştiren üç kadın şüphelinin saklandıklar yer tespit edildi. Eve yapılan operasyonda Y.A ve A.Y isimli kadın ve Y.Ç isimli bir erkek şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandıkları yerde yapılan aramada, yaklaşık 60 bin TL ile çalmış oldukları yaklaşık 600 bin TL değerindeki ziynet eşyası sakladıkları zulada ele geçirildi.

Bu arada, yakalanan Y.A isimli kadın şahsın yapılan sorgusunda yine hırsızlık suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, operasyon esnasında şahısların saklandığı yerde yakalanan Y.Ç isimli erkek şahsın yapılan sorgusunda 18 ayrı suçtan 44 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüpheliler, işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler.