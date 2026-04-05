Erzincanlılar İzmir'deki dayanışma gecesinde bir araya geldi

İzmir'de Erzincanlılar, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma gecesinde bir araya geldi. Katılımcılar, hemşehri dayanışması ve kültürel bağların önemini vurguladı. Etkinlikte Erzincan'a özgü türkülerle anılar tazelendi.

İzmir'de yaşayan Erzincanlılar, sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen birlik ve dayanışma gecesinde bir araya geldi. Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte hemşehri dayanışmasının ve kültürel bağların önemine vurgu yapıldı.

Ege Erzincan Dernekleri Federasyonu öncülüğünde Balçova Termal Kardelen Salonu'nda düzenlenen programa, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Samimi bir atmosferde geçen organizasyonda, katılımcılar memleket hasreti giderdi. Etkinlik, Erzincan'a özgü türküler eşliğinde renkli anlara sahne oldu. Davetliler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu tür buluşmaların sürmesini temenni etti. Gecenin ev sahipliğini yapan Federasyon Başkanı Hilmi Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada memleket hasretini gidermeyi amaçladıklarını belirtti. Erzincanlı olmanın gururuna dikkat çeken Yavuz, "Bugün burada Ege'nin güzel şehrinde, Erzincanlı olmanın onurunu, birlik ve beraberliğin gücünü bir kez daha hissetmek için bir araya geldik. Bu tabloyu yeniden görmek, bu sıcaklığı hissetmek bizler için büyük bir mutluluk ve aynı zamanda büyük bir sorumluluktur. Bizler Erzincanlıyız. Zor zamanlarda dimdik duran, acıyı ve sevinci birlikte yaşayan, dayanışmayı sadece sözde değil hayatın içinde yaşayan bir coğrafyanın evlatlarıyız" dedi.

Programda söz alan Erzincan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yaşettin Demirbaş ise uzun süredir bir araya gelemediklerini ifade etti. Demirbaş, "Uzun zamandır bir araya gelemedik. Birbirimizin yüzüne hasret kaldık. Sosyal medya var ama bizleri birbirimizden uzaklaştırıyor. O nedenle bir gece tertip edelim dedik. Hemşehrilerimiz gelsin, bu güzel ve güzide insanlar birbirlerinin yüzüne baksın, hatır sorsun ve memleketteki hatıralarını tazelesin istedik" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

