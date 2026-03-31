Emekli olan İzmir BAM Başsavcısı Arapoğlu'na veda töreni

Emekliye ayrılan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu için veda töreni düzenlendi.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa çok sayıda yargı mensubu katıldı. Törende Kazım Arapoğlu'nun yanı sıra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy yer aldı. Programa ayrıca başsavcı vekili, hakimler, savcılar ile adliye personeli katılım sağladı.

Veda konuşması yaptı

Veda töreninde kürsüye çıkan Kazım Arapoğlu, duygularını dile getirdi. Arapoğlu, "Gücümüzün yettiğince görev yapmaya çalıştık. Kalan mesai arkadaşlarıma sağlık, mutluluk ve esenlik dilerim. Benim hakkım helaldir. Sizler de helal edin" dedi.

Plaket takdim edildi

Program, yapılan konuşmanın ardından tamamlandı. Törenin sonunda Kazım Arapoğlu'na plaket ve çiçek takdim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı