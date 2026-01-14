Haberler

Fırından alınan ekmeğin içinden vida çıktı

Fırından alınan ekmeğin içinden vida çıktı
Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde bir fırından alınan ekmek, içerisine gömülmüş 3 cm boyutunda bir vida ile birlikte servis edildi. Aile, bu durumu şok edici bulurken, denetimlerin artırılmasını talep etti.

İzmir'de bir fırından alınan ekmeğin içinden vida çıktı.

Olay, Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, akşam yemeği için fırından alınan ekmek, sofrada bölündüğü sırada içinde sert bir cisim olduğu görüldü. Hamurun içine tamamen gömülmüş cismin, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir metal vida olduğu anlaşıldı. Aile şaşkına uğrarken, açıklamalarda bulunan Yonca Polça "Ekmeği bölerken fark etmesek ya birimizin boğazına kaçacaktı ya da dişimizi parçalayacaktı" dedi.

Olayın ardından ilgili kurumlara şikayette bulunmaya hazırlanan aile, denetimlerin arttırılmasını istedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
