İzmir'de Anneannesini Dolandırdığı İddia Edilen Torun ve Suç Ortağı Tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, şikayetçi anneanneye ait taşınmaz üzerinde dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, kişilerin algılama yeteneğinden yararlanarak suç işledikleri iddia ediliyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gaziemir ilçesinde şikayetçi anneanne Semra Şenkaya'ya ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla tasarrufta bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında göz altına alınan şüpheliler torun K.Ş. ve suç ortağı E.S. "kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

