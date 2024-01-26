Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Cumhuriyet Söyleşileri Son Buldu

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Söyleşileri, 'Cumhuriyet'in 100. Yılında Cumhuriyet, Demokrasi ve Siyaset' başlıklı söyleşi ile sona erdi. Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker'in konuşmacı olduğu etkinlikte, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilan edildiği süreçte yaşadığı değişim ve gelişim ele alındı.

İzmir'de Cumhuriyet Söyleşileri, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Cumhuriyet, Demokrasi ve Siyaset" söyleşisi ile son buldu. Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker'in konuşmacı olduğu etkinlikte, Cumhuriyet'in ilan edildiği yüz yıllık süreçte Türkiye'nin yaşadığı değişim ve gelişim masaya yatırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "100'üncü Yılında Cumhuriyet Söyleşileri" başlığı altında düzenlediği buluşmaların altıncısı ve sonuncusu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Toplantı ve Araştırma Salonu'nda yapıldı. "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Cumhuriyet, Demokrasi ve Siyaset" başlığıyla düzenlenen söyleşiye Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Levent Köker konuşmacı olarak katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Aydın'ın da izlediği söyleşide, Cumhuriyet'in ilan edildiği yüz yıllık süreçte Türkiye'nin yaşadığı değişim ve gelişim mercek altına alındı.

"CUMHURİYETE YAKIŞAN DEMOKRASİDİR"

Prof. Dr. Levent Köker, "100 yıllık bir Cumhuriyetimiz var. İkinci yüzyıla başladık. Fakat bu 100 yıl içinde Cumhuriyete demokrasi getirmek bakımından başarılı olamadık" dedi. Cumhuriyete yakışanın demokrasi olduğunu vurgulayan Köker, ayrıca Cumhuriyet-demokrasi ilişkisinin kavramsal boyutuna değindi. Prof. Dr. Füsun Üstel ise Cumhuriyet dönemini 1923-1927 ve 1927 sonrası olarak ikiye ayırdığını belirterek ulus ve yurttaşlık kavramlarındaki değişimi aktardı.

Söyleşinin ardından Köker ve Üstel'e plaketleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aydın tarafından takdim edildi. Aydın ayrıca Köker ve Üstel'in kaleme aldığı kitapları alarak imzalattı.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Füsun Üstel Cumhuriyet Demokrasi Kültür Yerel Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? TV YAYIN AKIŞI 26 OCAK! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cuma namazı kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman bitiyor, kaç dk sürer? Adanaspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Keçiörengücü maçı nereden izlenir? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural ayrıldı mı? Hakan Ural neden yok? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim aldı? Rüyada sınava girmek veya geç kalmak ne anlama gelir? Rüyada kopya çektiğini görmek, sınavda başarısız olmak ne ifade eder? İstanbul-Ankara otoyolu kapandı mı? Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı etkili oldu! Ankara Cuma namazı saat kaçta? Ankara Cuma selası ne zaman okunacak? 26 Ocak Cuma Ankara cuma namaz saati! Selçuk Pehlivanoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Selçuk Pehlivanoğlu kaç yaşında, nereli? Selçuk Pehlivanoğlu biyografisi! Adanaspor-Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta? Adanaspor-Keçiörengücü maçı hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title