İzmir'de Bayram Coşkusuna Ücretsiz Döner İkramı

Güncelleme:
İzmir'de dönerci işletmecisi Emre Koca ve eşi, Cumhuriyet Bayramı'nda çocuklara ücretsiz döner ve ayran dağıtarak bayram sevinçlerini paylaştı. Yüzlerce çocuk, iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir'de dönerci firması sahibi Emre Koca ve eşi Fatma Işık Koca, her 23 Nisan ve 29 Ekim'de olduğu gibi bu bayramda da çocuklara ücretsiz döner ve ayran ikram etti. Bayram coşkusuna ortak olan yüzlerce çocuk, iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir'de Halit Ziya Bulvarı üzerinde dönercilik yapan Emre Koca, 6 yıldır her 23 Nisan ve 29 Ekim'de gelenek haline getirdiği etkinliği bu yıl da sürdürdü. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlık yapan Koca, yaklaşık 120 kilogram etle hazırladığı iki şiş döneri iş yerinin önüne kurduğu tezgahta çocuklara ücretsiz dağıttı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalardan dönen çocuklar, döner ve ayran ikramıyla bayramın coşkusunu yaşadı.

"Atatürk'ün çocuklarıyız, gururluyuz"

Eşi Fatma Işık Koca ile birlikte işletmeyi yöneten Emre Koca, etkinliğe ilişkin duygularını şöyle paylaştı: "6. yılımız bu yıl. 23 Nisan ve 29 Ekim'de çocuklara döner, ayran, şeker, su gibi ikramlarda bulunuyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Atatürk'ün çocuklarıyız, onun yolunda devam ediyoruz. Sıranın sonunu göremiyorum ama çok şükür, çok gururluyuz."

"Dünyanın en büyük zenginliği çocuk sevindirmek"

Etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Emre Koca ise, hazırlıkların beklenenin üzerine çıktığını belirtti. Koca, "Biz 2 bin kişilik hazırlık yaptık ama sayı 2 bini geçti. Gurur duyuyorum. Her 23 Nisan ve 29 Ekim'de bunu yapmaya devam edeceğiz. Bugün gelen misafirlerimize döner, ayran, bayrak, balon, su, çikolata her şey ücretsiz. Dünyanın en büyük zenginliği çocuk sevindirmek ya, ben de onu yapmaya çalışıyorum. Parayla pulla işimiz yok. Allah bereket versin" açıklamasında bulundu.

Vatandaşlardan teşekkür

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Saniye Özçelik, yapılan ikramdan dolayı teşekkür ederek "Çok teşekkür ederiz böyle bir güzellik yaptıkları için. Çocuklar mutlu, bizler mutluyuz. Hepimiz mutluyuz" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
