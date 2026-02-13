İzmir'de aşırı yağışlar sonrası barajlardan kontrollü su bırakılıyor

İzmir'de son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle barajlarda su seviyelerinde ani yükselmeler meydana geldi. Bu kapsamda Aliağa ilçesi sınırlarında bulunan Çıtak Göleti ve Güzelhisar Barajı'ndan kontrollü su bırakılmasına başlanıldı.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarının arttığı belirtilerek, 13 Şubat 2026 tarihinden itibaren Sırça ve Yörük dereleri ile Güzelhisar Çayı'na kontrollü su bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Bergama ilçesi sınırlarında yer alan Çaltıkoru Barajı'ndan ise serbest akışlı dolusavak aracılığıyla İlya ve İlyas dereleri ile Bakırçay yatağına kontrolsüz akış gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, söz konusu ilçelerde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla vatandaşların, yöre çiftçilerinin ve dere yatakları üzerinde faaliyet gösteren kum-çakıl ocağı gibi işletmelerin gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti. Dere ve akarsu yataklarına yaklaşılmaması yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi. - İZMİR