İzmir'de Anne Adaylarına Ücretsiz Gebe Okulu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, anne adaylarına gebelik döneminde beslenmeden doğru emzirmeye kadar birçok konuda ücretsiz eğitim verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, bebek bekleyen ailelere yönelik ücretsiz "Gebe Okulu" açıyor. Anne adaylarına, uzman ekip tarafından gebelik döneminde beslenme, gebeliğin psikolojik süreçleri, gebelikte diş sağlığı, egzersiz, anne karnında bebeğin gelişim süreçleri, doğru emzirme, anne sütünün faydaları ve yeni doğan bebek bakımı gibi pek çok konuda ücretsiz eğitim verilecek.

EĞİTİMLER 6 HAFTA SÜRECEK

6 hafta sürecek eğitimler, kayıtlar 20 kişiye ulaştığında başlayacak. Yüz yüze verilecek eğitimler sonunda ebeveynlere "Gebe Okulu Sertifikası" da verilecek. Eğitimler için anne adayları Eşrefpaşa Hastanesi'nin (0232) 293 80 00 numaralı telefonundan kayıt yaptırabilecek.

DOĞUM SÜRECİNDEN BEBEK BAKIMINA KADAR

Gebe okulunda verilecek eğitimlerle eşleri anne ve babalığa hazırlayacaklarını belirten Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel, şöyle konuştu:

"Eşler arasında güçlü ve verimli bir iş birliği oluşturmayı amaçlıyoruz. Uzman kadromuzla anne adaylarını doğuma hazırlarken, doğum şekline karar verme konusunda da kendilerini güçlü hissetmesini sağlamayı hedefliyoruz. Anne adayları okulda bebek bakımına yönelik beceriler kazanırken gebelikte tehlike belirtileri ve doğum sonrası gebelikten korunma konularında da eğitim alacak."

"MUTLU BİR DÖNEM GEÇİRMELERİNİ HEDEFLİYORUZ"

Gebe Okulu'nda eğitim ve gebelik egzersizleri programlarının gebeliğin 20. haftasından itibariyle başlayacağını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Hakkı Aytaç ise şunları söyledi:

"Eğitim süresince kursiyerlerimizin molalarda ara öğünleri hastanemizce karşılanacak. Bu çalışmada amaç anne adaylarımızı en güzel ve mutlu bir şekilde doğuma hazırlamak, anne adaylarına hamilelik ve doğum sürecinde yardımcı olmak ve bilmedikleri konularda kafalarına takılan sorulara cevap bulabilecekleri eğitim ortamını oluşturmak. Gebeliğin oluşumu, gebelikte oluşabilecek sorunlar, doğum yöntemleri ve normal doğumun önemi hakkında anne adaylarımızı bilinçlendireceğiz. Ayrıca doğum öncesi ve doğum sonrası beslenme, bebek bakımı, anne sütünün önemi, lohusalık süreci gibi konuların da yine eğitim süresince üzerinde duracağız. Gebe Okulu'nun amacı hamilelik ve doğum sürecinde annenin; doğum sonrasında ise bebeğin ve yine annenin huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir dönem geçirmelerini sağlamak."

UZMAN EKİP GÖREV YAPACAK

Gebe Okulu'nda kadın doğum uzmanı, ebe, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen, çocuk hastalıkları uzmanı, anestezi uzmanı, sosyal çalışmacı, psikolog ve fitness eğitmeninden oluşan uzman bir ekip görev yapacak. Gebe Okulu ile ilgili detaylı bilgi www.eşrefpaşahastanesi@izmir.bel.tr ile (0232) 293 81 91 numaralı telefondan alınabilecek.