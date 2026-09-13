Haberler

İzmir’de “Ailem Güvende” operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de “Ailem Güvende” operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen 24 kişi hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

(İZMİR) - İzmir'de, "Ailem Güvende" operasyonları kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden "müstehcenlik" ile "fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarını işledikleri değerlendirilen 24 kişi hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla söz konusu suçları işledikleri değerlendirilen şüpheliler belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Konak'ta 12, Buca'da 5, Karşıyaka'da 3, Bornova'da 2, Karabağlar'da 1 ve Menemen'de 1 olmak üzere toplam 24 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik eş zamanlı arama ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
15 ilde düğmeye basıldı! “Ailem Güvende” operasyonundan ilk görüntüler

Türkiye'yi sarsan operasyon! Ortaya çıkan görüntüler ses getirecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ailem Güvende' operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında

Operasyon büyüyor! Zenne Arif de gözaltına alınanlar arasında
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti

"Kimse bu parayı vermez" denildi, telefonun stokları 2 dakikada bitti
Memur emeklisinin 'seyyanen zam' talepli dosyası AYM'de tek çatı altında

Memur emeklisine seyyanen zam talebi tek çatı altında birleşti
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Özgür Özel'in 'Hesap verecekler' çıkışına AK Parti'den çok sert tepki

Özel'in Üsküdar'da sarf ettiği cümleye AK Parti'den çok sert tepki
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
Yemen'de hükümet güçleri: Husilere ait hedefler vuruldu, 5 İHA düşürüldü

Husilere peş peşe darbe! Mevziler vuruldu, 5 İHA düşürüldü