İzmir'de 833 Aranan Şahıs Yakalandı

(İZMİR)- İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonlarda son bir haftada haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 833 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 9, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 43, 5 yılı altında hapis cezası bulunan 211 olmak üzere toplam 263 hükümlü ile adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 570 kişi yakalandı.