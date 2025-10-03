Haberler

İzmir'de 833 Aranan Şahıs Yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün son bir haftada düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı olan toplam 833 kişi yakalandı. Operasyonlar 26 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 9, 5 ila 10 yıl arası hapis cezası bulunan 43, 5 yılı altında hapis cezası bulunan 211 olmak üzere toplam 263 hükümlü ile adli para cezası ve ifadeye yönelik yakalama emri bulunan 570 kişi yakalandı.

