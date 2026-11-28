İzmir'de yaşayan Nidai ve Naime Demirkaya çiftinin 75 yıllık aşkı, sevgi ve saygıyla ilk günkü heyecanını koruyor. Birbirlerinden ayrı kalamadıklarını söyleyen çiftin aşkı gençlere de örnek oluyor.

Bornova ilçesinde yaşayan işçi emeklisi 94 yaşındaki Nidai ve ev hanımı 90 yaşındaki Naime Demirkaya çiftinin aşkı, 75 yıldır sevgi ve saygı çerçevesinde ilk günkü duygularla sürüyor. 4 çocuk, 14 torun ve 11 torun çocuğu sahibi çiftin yolları, 1951 yılında Naime Demirkaya'nın babasının, Nidai Demirkaya'yı görerek kızıyla evlendirmek istemesi üzerine kesişti. Görücü usulü ile tanışan çift, kısa süre sonra evlenerek hayatlarını birleştirdi. Yaşamları boyunca birçok mutluluk ve hüzne tanıklık ederek bir yastıkta yaklaşık bir asra yakın zamanı birlikte geçiren çiftin aşkı, gençlere de örnek oluyor.

"Birbirimizi 5 dakika görmezsek duramıyoruz"

Eşiyle tanışma ve evlenme süreçlerini anlatan Nidai Demirkaya, "Ben askerden geldikten sonra eşimin babası beni görünce 'kızımı sana vereceğim' dedi. Bizi evlendirdiler. Eşim zamanında çok hastalık çekti. Kucağımda taşıdım. İstanbul'a tedavi olması için götürdüm. 75 yıllık evliyiz. Birbirimize hep saygı gösterdik. Çok şükürler olsun. Birbirimizi 5 dakika görmezsek duramıyoruz. Birbirimizin alnından öpüyoruz, birbirimize sarılıyoruz. Ailesiz olur mu hiç? İnsan ailesiyle tartışır mı? İnsan ailesine, sevdiklerine saygı ve sevgi göstermeli. Allah hayırlı eş, hayırlı aile nasip etsin" diye konuştu.

"Babam annemsiz, annem de babamsız duramaz"

Anne ve babasının evliliklerinde kendilerine örnek olduğunu belirten çiftin kızı Hatice Altunbulak, "Annemle babam görücü usulü evlenmişler. Annemin babası babamı görünce 'Ben kızımı sana vereceğim, kızımı seninle evlendireceğim' demiş. Annem çok hastalanmış, babam onu el üstünde tutmuş, hiç yalnız bırakmamış. O süreçte annem kalabalık bir aile içerisindeydi. İzmir'e geldikten sonra biz annemle babamın hiç tartıştığını görmedim. Hiç kavgalarına şahit olmadım. Babam annemsiz, annem de babamsız duramaz. Annemi bize getirdiğimiz zaman babam kendi evinde kalamaz, beraber kalırlar. Evlilikleri çok güzel, bize çok güzel örnek oluyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Onların sevgisi çok büyük"

Anne ve babasının sevgilerini davranışlarıyla gösterdiğini ifade eden Altunbulak, "Babam abdest almaya gidip gelirken annemin elini ve yüzünü okşar. Her seferinde anneme sevgisini gösterir. Şimdiki zamanda bazen eşimize soruyoruz 'Beni seviyor musun?' diye. Annemle babam bunu hiç sormaz; çünkü babam sevgisini gösterir, belli ettirir. Biz annemizden, babamızdan ne gördüysek aynısını yapmaya çalışıyoruz. Bizden sonraki evlatlarımız, çocuklarımız ve etrafımızdakiler de aynı şeyi inşallah yapmaya devam ederler. Onların sevgisi gerçekten büyük bir sevgi. Allah'ım böyle bir sevgiyi herkese nasip etsin diyorum" dedi.

Anne ve babasının torunlarının çocuklarını da gördüğünü belirten Altunbulak, "Onlara da inşallah örnek olurlar. İnşallah torununun çocuğunu da görmeyi nasip etsin Allah" diye vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı