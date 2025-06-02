İzmir'de 624 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Desteği

İzmir'de 624 Çocuğa Bayramlık Kıyafet Desteği
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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 624 çocuğun bayram sevincine katkı sağlayarak, onlara yeni giysiler temin etti. Bu sosyal sorumluluk projesi, toplumda dayanışma ve merhamet duygularını güçlendiriyor.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 624 çocuğun bayramlık kıyafet alışverişine katkı sağlayarak onların bayram sevincine ortak oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mazbut vakıfların vakfiye şartları doğrultusunda düzenli olarak sürdürülen bu anlamlı destek programı, bu yıl da İzmir ve Manisa'daki çocuklar için umut kaynağı oldu. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışma sayesinde yüzlerce çocuk, bayram sabahına yeni giysilerle ve yüzlerinde tebessümle uyanacak.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Vakıf kültürü sadece tarihi yapıları korumakla sınırlı değildir; aynı zamanda insanı yaşatma, ihtiyaç sahibine ulaşma anlayışıdır. Vakıf senetlerinde yer alan bu tür hayır şartlarını günümüzde de uygulamak, vakıf ruhunu canlı tutmak ve toplumsal faydayı sürdürülebilir kılmak açısından büyük önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün geçmişten günümüze uzanan hayır anlayışını bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturan bu yaklaşım, toplumda dayanışma ve merhamet duygularını da pekiştiriyor.

Çocuklardan ve ailelerden gelen teşekkür mesajlarıyla moral bulan ekip, bu tür sosyal yardımlara önümüzdeki yıllarda da aynı duyarlılıkla devam edeceklerini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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