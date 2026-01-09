İzmir Adliyesinin 2025 bilançosu açıklandı: Karar sayısında büyük artış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılına ait adli istatistikleri ve yürütülen soruşturmalara ilişkin verileri paylaştı. Verilere göre, terör suçlarından tutuklananların sayısında ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli artış gözlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan verilere göre, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla soruşturma dosyası sayısı 223 bin 397'ye ulaştı. Karar sayısı, bir önceki yıla oranla 9 bin 578 artarak 197 bin 563 olarak kayıtlara geçti. 2025 yılı genel dosya temizleme oranı ise yüzde 88,26 olarak gerçekleşti. Yıl içerisinde Ağır Ceza Mahkemelerine 12 bin 615, Asliye Ceza Mahkemelerine 42 bin 332, Çocuk Mahkemelerine ise 2 bin 479 adet iddianame düzenlendi. Ayrıca 103 bin 211 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verildi.

Terör suçlarında 629 tutuklama

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu verilerine göre; terör örgütü üyeliği, propagandası ve finansmanı gibi suçlar kapsamında 2024 yılında 659 olan gözaltı sayısı, 2025 yılında bin 881'e yükseldi. Adliyeye sevk edilen kişi sayısı 645'ten bin 383'e çıkarken, tutuklanan kişi sayısı ise 220'den 629'a yükseldi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele: 597 Tutuklama

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu, 2025 yılında 15 bin 691 yeni evrak kaydetti. Bu süreçte 12 bin 604 dosya karara bağlandı.

Ayrıca, kasten yaralama ile ilgili 4 bin 558 soruşturma dosyasında 2 bin 19 şüpheliye adli işlem yapıldı, 448 kişi tutuklanırken ısrarlı takiple ilgili Bin 647 dosyadan 97 şüpheli tutuklandı. Tehditle ilgili 3 bin 678 dosyada 52 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken basit yaralamayla alakalı tutuklamaya sevk edilen 657 kişiden 331'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ile mücadele ve 'Bağımsızlık Köyü' projesi

Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu'na 2025 yılında 29 bin 545 yeni dosya geldi. Devredenlerle birlikte toplam 44 bin 868 dosyadan 21 bin 28'i sonuçlandırıldı. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan açılan 3 bin 515 dosyada 7 bin 20 kişi gözaltına alınırken, bin 691 kişi tutuklandı. Öte yandan, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele kapsamında Buca Kaynaklar'da "İzmir Bağımsızlık Köyü Projesi" çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Cezaevi ve denetimli serbestlik verileri

İzmir'deki Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarına yıl içinde 18 bin 948 kişi giriş yaparken, 18 bin 974 kişinin çıkışı sağlandı. Açık Ceza İnfaz Kurumlarında ise 16 bin 227 giriş, 16 bin 3 çıkış kaydı tutuldu. Mevcut durumda İzmir genelindeki cezaevlerinde toplam 14 bin 725 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Denetimli Serbestlik verilerinde ise elektronik kelepçe kullanımındaki artış dikkat çekti. 2024 yılında 47 olan elektronik kelepçe uygulaması, 2025 yılında 578'e yükseldi. Ayrıca 11. Yargı Paketi kapsamında değerlendirilen 3 bin 620 hükümlüden bin 314'ü yasadan yararlandı.

Çocuk suçları ve diğer soruşturmalar

Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2025 yılında 8 bin 438 soruşturma açıldı. Tutuklamaya sevk edilen 388 çocuktan 265'i tutuklanırken, 122 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Çevre, imar ve orman suçlarına yönelik bin 626 dosyadan 890'ı için kamu davası açıldı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kapsamında ise 669 dosyadan 153'ü davaya dönüştü. - İZMİR