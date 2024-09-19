İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüş ve Tören Düzenlendi

(İZMİR)- İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla İzmir Valiliği tarafından, "Kahramanlarla Yürüyoruz" adlı yürüyüş düzenledi. Konak ilçesinde bulunan Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleşen yürüyüşün ardından, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma yapan Muharip Gaziler Derneği İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın, "19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve ayrıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, savaşa mağlup gazilerle ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna, vatan hainlerine, terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz'da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" dedi.

Aydın şunları kaydetti:

Türk'ün Anadolu'daki bin yıllık varlığını sona erdirmek isteyen emperyalist güçler Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkemizi dört bir yandan işgal ettiler. Bu işgal ile yetinemeyip vatanımızı parçalamayı amaçlayan Sevr Anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'den Anadolu'ya sürdüler. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında, Sakarya'da 22 gün 22 gece süren dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak 9 Eylül 1922'de topraklarımızdan tamamen atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün ateşle imtihanı ve Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi yaklaşık 238 yıldır Avrupa'dan geri çekilen Türk Ordusu'nun son savunma savaşı olmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın seyrini ve kaderini değiştirmiş kısacası Anadolu'nun düşmandan kurtuluşu için bir kırılmadır. Türk milleti adına 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına zaferin mimarı Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ünvanı ile mareşallik rütbesi tevcih etmiştir. Bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkların eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istikbalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olamayan aile yok gibidir.

"Kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günü"

Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi; ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin, Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Emperyalist devletleri ve onların maşası terör örgütlerinin hedefleri ülkemizde karışıklık çıkartmak, Türk Ordusu'nu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek. Dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevr'in gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever ve kahraman askerleriyle kahraman polisi, güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır. Asil Türk milletinin bağrından şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugünde ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. Nice zaferler gören bağımsızlığı ve istiklali için vatanı topyekun koruyan Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve hatta Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunuyum ben. Torunu olduğum bu kutlu milletin beylikten devlet kuran Osman'ı gibi cesur, çağ açıp çağ kapatan Fatih'i kadar kararlı Anka kuşu gibi küllerimizden doğmamızı sağlayan Mustafası ve daha niceleri gibi bir kahramanı bir gazisiyim. Bizi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur. 19 Eylül savaş meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür."