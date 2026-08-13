Menderes Açıklarında 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 11 Ağustos Salı günü 18 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Mobil Kıyı Gözetleme Aracı saat 04.15 civarında lastik bot icerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Edinilen istihbarat doğrultusunda harekete geçen ekipler hareket halindeki botu durdurarak 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: ANKA