Haberler

İzmir'de '11. Yargı Paketi'nden bin 667 hükümlü yararlandı

İzmir'de '11. Yargı Paketi'nden bin 667 hükümlü yararlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın düzenlediği buluşmada, 11. Yargı Paketi kapsamında toplamda 1,667 hükümlünün infaz indiriminden yararlandığı ve 349 hükümlünün açık cezaevine geçtiği açıklandı. Ayrıca, 1,318 hükümlü denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlediği buluşmada, 11. Yargı Paketi kapsamında İzmir'de şu ana kadar bin 667 hükümlünün infaz indiriminden yararlandığı açıklandı. Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, bu kapsamda 349 hükümlünün açık cezaevine geçtiğini, bin 318 hükümlünün ise denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edildiğini bildirdi.

Dünya Gazeteciler Günü kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın ev sahipliğinde İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'nde medya mensuplarıyla bir araya gelindi. Ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programa; İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak da katıldı.

11. Yargı Paketi verileri paylaşıldı

Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Başsavcıvekili Aydoğan Sansak, kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi ve infaz düzenlemelerine ilişkin güncel rakamları paylaştı. İzmir genelindeki infaz sürecine değinen Sansak, düzenlemeden faydalanan bin 667 hükümlünün durumuna ilişkin şu detayları verdi:

Kapalıdan Açığa Geçiş: 349 hükümlü, kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına nakledildi.

Denetimli Serbestlik: Bin 318 hükümlü ise açık ceza infaz kurumundan denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

Adli çalışmalar masaya yatırıldı

Samimi bir atmosferde gerçekleşen soru-cevap bölümünde, sadece infaz yasası değil, İzmir genelinde yürütülen operasyonlar ve güncel hukuki süreçler de değerlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, yargı süreçlerinin şeffaflığı ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında medyanın önemine dikkat çekti.

Programın sonunda Başsavcı Ali Yeldan, basın mensuplarının gününü tek tek kutladı. Buluşma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Hamaney: Geri adım atmayacağız, isyancılara tolerans yok

İran'da protestolar devam ederken Hamaney ateşe benzin döktü
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Trafikte mide bulandıran görüntü! Plakayı alıp harekete geçtiler

Trafikte mide bulandıran görüntü! Vatandaşlar hemen harekete geçti
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
YPG'liler resmen yığınak yapmış! İşte ele geçirilen ölümcül silahın ait olduğu ülke

YPG'lilerin yığınağı! İşte ölümcül silahın ait olduğu ülke
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Satılık ev ilanlarında büyük değişim! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor

Evini satacakları ilgilendiriyor! Konut ilanlarında yeni dönem
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı