İzmir'de 1 Mayıs Çağrısı: Aydınlık Yarınlar İçin Alanlardayız

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin çağrı yaptı. Komite adına açıklama yapan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “2023 1 Mayıs’ı yeni bir başlangıç olacaktır. Aydınlık yarınlar için alanlardayız” dedi.

KERİM UĞUR

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin çağrı yaptı. Komite adına açıklama yapan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, "2023 1 Mayıs'ı yeni bir başlangıç olacaktır. Aydınlık yarınlar için alanlardayız" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu bileşenlerinden oluşan İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi, bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Konak Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasını komite adına Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak okudu. KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necip Vardal ile DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da 1 Mayıs çağrısı yaptı. Açıklama sırasında 'Aydınlık Yarınlar için Haydi 1 Mayıs'a' yazılı pankart açılırken 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'İşte 1 Mayıs alanlardayız' sloganları atıldı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

İzmir 1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklamasını okuyan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak şunları söyledi:

"Biz işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler 1 Mayıs'ta alanlarda buluşuyoruz. Yandaşların, çetelerin, rantçıların, fırsatçıların ve emek hırsızlarının geliri artarken bu adaletsiz düze- ne karşı enflasyonun rekor kırdığı, halkın yoksullaştığı ve asgari ücretin ortalama ücret olduğu bir ülke- de güvenceli bir iş, güvenceli bir gelecek, insanca bir yaşam ve insan onuruna yaraşır bir ücret talebi için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Ülkenin enkaz altında bırakıldığı bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmışken, asırlık yardım kuruluşlarını bile depremde çadır satar hale getiren insan yaşamını hiçe sayanlara karşı bozuk düzende sağlam çark olmaz demek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasıyla, yargı bağımsızlığını tamamen yitirdi, uluslararası anlaşmalar bir kenara bırakıldı, başkanlık rejimi hayata geçirildi ve adalet, demokrasi barış ortadan kalktı. Adalet barış, demokrasi ve kardeşliği yeniden inşa etmek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Emperyalistlerin yürüttüğü savaşlar sonucunda yerinden yurdundan edilen mülteciler ile yaşanan kriz sonucunda Aylan bebeğin sahile vuran küçücük bedenini unutturmamak ve "En güzel şiir barıştır" demek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. İklim krizinin ortasında, doğanın talanıyla yok oluşa dur demek için 1 Mayıs'ta alanlardayız. En temel ihtiyacımız olan ücretsiz sağlık ve ücretsiz eğitim hakkı için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Çocuk istismarına, şiddete, mobbinge, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı 1 Mayıs'ta alanlardayız. Çocuklarımızın, gençlerimizin gülümseyerek mutlu, umutlu bir sabaha uyanmaları için 1 Mayıs'ta alanlardayız. Karanlık gider Gezi kalır diyen ve geleceği çalınan gençlerin aydınlık yarınları için 1 Mayıs'ta alanlardayız. 1 Mayıs Mücadeledir 1 Mayıs Dayanışmadır 1 Mayıs Gelecektir. 2023 1 Mayıs'ı yeni bir başlangıç olacaktır. Yaşasın 1 Mayıs!"