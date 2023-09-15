İzmir Büyükşehir'in Kadın Forumlarının Dördüncü Durağı Kemalpaşa Oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tematik kadın forumlarının dördüncüsünü “Kırsal Kalkınma ve Kadın” başlığıyla Kemalpaşa’da düzenledi. Forumda “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışının kadınların kurduğu tarım uygarlığını referans aldığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Bu ülkenin kadınları her istediğini başarmaya muktedirdir. Yeter ki erkekler gölge etmesin” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tematik kadın forumlarının dördüncüsünü "Kırsal Kalkınma ve Kadın" başlığıyla Kemalpaşa'da düzenledi. Forumda "Başka Bir Tarım Mümkün" anlayışının kadınların kurduğu tarım uygarlığını referans aldığını söyleyen Başkan Tunç Soyer, "Bu ülkenin kadınları her istediğini başarmaya muktedirdir. Yeter ki erkekler gölge etmesin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, cinsiyet eşitsizliğine karşı toplumsal duyarlılık oluşturmak ve ortak akılla mücadele etmek için 30 ilçede başlattığı tematik kadın forumlarının dördüncüsü, Kemalpaşa'da düzenlendi. "Kırsal Kalkınma ve Kadın" başlığıyla düzenlenen forumda, kırsal kalkınmada kadının rolü, örgütlenme, tarımda dijitalleşme, e-ticaret, pazarlama gibi konular uzmanlarca masaya yatırıldı.

Kemalpaşa Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen foruma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Başkan Tunç Soyer, forum öncesi Kemalpaşa Belediyesi Rekreasyon Alanı'nda kurulan panayır alanını gezdi. Soyer, alanda kurulan stantlarda kadın üreticilerle ve gençlerle sohbet etti. Alanda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın da stantları kurularak özellikle kadınların meslek edinmesi için teşvik edildi.

"BİZ KADINLARI TARIM UYGARLIĞININ KURUCULARI KABUL EDİYORUZ"

Forumun açılışını, Başkan Tunç Soyer yaptı. Başkan Soyer, binlerce yıldır Anadolu topraklarında kadınların, tarımın ve üretimin ana taşıyıcısı olmasına karşın, erkek egemen toplum tarafından bunun yok edildiğine dikkat çekti. Soyer, "Bizim için kadınların tarımdaki yeri sadece bir işgücünden ibaret değil. Biz kadınları tarım uygarlığının kurucuları ve bugün de hala ilham alınması gereken temel referansı kabul ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Soyer, "Tarımdaki vahşi kapitalist üretim anlayışı ve erkek egemen zihniyet, insanlık için sağlıklı ve güvenilir, doğamız içinse adil bir gıda üretimini her geçen gün daha da imkansız hale getiriyor. Dahası, küçük üreticilerin dev şirketler karşısında çaresiz kalarak şehirlere göçmesine neden oluyor. Milletin efendilerini zorla şehirlere taşıyarak, ucuz iş gücü haline getirmeye çalışıyor. Başka bir Tarım Mümkün vizyonumuz ise küçük üreticiyi her alanda desteklemeyi, markalaşmadan, pazarlamaya ve e-ticarete varana kadar katma değeri yüksek ürünler üretmeyi hedefliyor" dedi.

"YETER Kİ ERKEKLER GÖLGE ETMESİN"

Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorum ki Anadolu kadını güçlüdür. Anadolu kadını kararlıdır. Yeter ki erkekler gölge etmesin. Onların haklarını gasp etmesin. Bu ülkenin kadınları her istediğini başarmaya muktedirdir. Nene Hatun'lar, Afet İnan'lar, nasırlı elleriyle cepheye mermi taşıyan cefakar Türk kadınları ve Filenin Özgür Kadınları bu sözlerimin ispatıdır."

"BÜYÜKŞEHİR'LE ET VE TIRNAK GİBİYİZ"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise Kemalpaşa'nın tarımın öne çıktığı yerlerden biri olduğunu söyleyerek, "Biz Kemalpaşa Belediyesi olarak mümkün olduğu kadar kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanması için çalışmalar yapıyoruz. Tunç Başkanımız da Başka Bir Tarım Mümkün projesiyle ilçemize karakılçıktan küçükbaş hayvancılığa kadar çok önemli katkılar sağladı. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle et ve tırnak gibiyiz. Bundan sonra da el birliğiyle çalışarak kadınlarımızın emeğini büyütmeğe devam edeceğiz" diye konuştu.

KIRSAL KALKINMA VE TARIM

Açılış konuşmalarının ardından Kırsal Kalkınma ve Kadın forumuna geçildi. Melek Sarı'nın moderatörlüğündeki forumda İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Can Yücel Tohum Merkezi Koordinatörü Dr. Pınar Eldem Çulhaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası adına Asiye Koraltan, konuşmacı oldu.

Konuşmacılar, kadınlara yönelik ayrımcı ve cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınların örgütlenmesi ve kooperatifleşme, kadınların istihdamı, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı mücadele yöntemlerine yönelik konuları tartıştı. İzmir'de yaşayan kadınların birlikteliği olgusu üzerinden yola çıkılarak sorunları görünür kılmak için eylem planlarının geliştirilmesi konuşuldu.

"KADIN MÜCADELESİNİ YERELDEN ANKARA'YA TAŞIMAK ZORUNDAYIZ"

Forumda konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, "Bütün kadınlar bir mücadelenin içinden geçiyoruz. Evet, biz bu işin içinde derin yaralar aldık ama tohumu yeşertmek için kol kola girerek mücadeleye ihtiyacımız var. Tıpkı İktisat Kongresi'nde olduğu gibi. Yılmadan bıkmadan mücadele edeceğiz. Kadın mücadelesini buradan başlayarak Türkiye'nin her iline, her ilçesine ve Ankara'ya taşımak zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılında kadınla erkeğin yan yana durduğu eşitlikçi bir ülke yaratmaya mecburdur" dedi.

"ATATÜRK TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİSTİDİR"

Mustafa Kemal Atatürk'ün İktisat Kongresi'nden Seçme ve Seçilme Hakkına kadar kadınlar için yaptığı çalışmalara vurgu yapan İZİKAD Başkanı Betül Sezgin ise "Atatürk tam bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivistidir. İktisat Kongresi'nde kadınların görünür olmasını istiyor. Daha sonra Tevhidi Tedrisat, Medeni Kanun ve Seçme ve Seçilme Hakkı veriyor. Yani bir sistem kuruyor. Biz hala Atatürk'ün yüzyıl önce söylediklerini bugün yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.