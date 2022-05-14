İzmir'de 3 Yılda Yollar İçin 3 Milyar 730 Bin TL Yatırım Yapıldı - Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi son üç yılda kentin yollarını yenilemek ve konforlu bir ulaşım sağlamak için başta asfalt, ova yolu ve kavşak düzenlemeleri olmak üzere yeni yolların açılmasından yaya üst geçitlerine kadar 3 milyar 730 bin liralık yatırım yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik akışını rahatlatmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için son üç yılda önemli çalışmalara imza attı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZBETON ekipleri şehrin ana arterlerinden en uzak köy yollarına kadar geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü. 1 milyar 743 milyon liralık yatırımla 4 milyon 124 bin ton asfalt dökülerek ortalama 10 metre genişliğinde 2 bin 104 kilometre uzunluğunda yol asfaltlandı. 6 milyon 678 bin metrekare (bin 334 kilometre uzunluğunda) ova yolu düzenlendi. 4 milyon 383 bin metrekare (877 kilometre uzunluğunda) kilit parke taşı döşendi.

72 KİLOMETRE YENİ YOL AÇILDI

Sekiz metre genişliğinde 72 kilometre uzunluğunda yeni yol açıldı. Bayraklı'daki 1848. Sokak ve Yeni Girne Caddesi bağlantısında yapılan çalışmalar kapsamında, bölgede yeni bir imar yolu açıldı. Konak'ta bulunan Vezirağa bölgesinde yapılan köprü ve toplam 600 metrelik bağlantı yolları ile Lale ile Çaldıran mahallelerinin Yeşildere Caddesi'ne bağlantısı sağlandı. Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi'nin içindeki 8780/1 sokağın 700 metrelik kapalı kısmı Fen İşleri ekiplerince açıldı ve yol 8855. Sokak'a bağlandı. Bu çalışma sayesinde bölgeden Anadolu Caddesi, Evka-5 ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlantı sağlanmış oldu. Bornova Naldöken Mahallesi'ndeki Nilüfer kavşağında kapsamlı bir çalışma yapıldı. Kavşak ile Cengizhan Caddesi arasındaki 1281/19 Sokak'ta yaklaşık bin 400 metrelik yeni bir imar yolu açıldı. Bu yol ile bölgede bulunan 4. Sanayi, Ankara Caddesi ve otoyola bağlanmış oldu. Mürselpaşa Bulvarı'nın Karşıyaka-Bornova yönünde hastanenin de bulunduğu bölgede yeni imar yollarını kullanıma açmıştı. 4 bin 143 araçlık açık otopark alanı yapıldı.

BİSİKLETLİ ULAŞIM DÖNEMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi ve Fen İşleri Dairesi başkanlıkları tarafından pandemi sürecini fırsata çevrilerek Konak'ta Şehit Nevres, Vasıf Çınar, 2. Kordon ile Plevne Bulvarı'nda, Narlıdere'de Narlıdere Merkez ile Sahilevleri bisiklet yolu arasında, Yeşildere Caddesi yan yolunda, Şirinyer-Basmane arasında, Dikili'de Sevgi Yolu ve Uğur Mumcu Caddesi'nde, Çeşme'de Rıza Erten Caddesi'nde, Karşıyaka'da Bostanlı dere kenarı, Peynircioğlu dere kenarı, Halkpark ve 1671 Sokak'ta, Konak'ta Talatpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Bulvarı'nda yaklaşık 27 kilometrelik bisiklet yolu hizmete açıldı.

Mürselpaşa Bulvarı yan yolundan Gıda Çarşısı'na bağlantı, Bayraklı Soğukkuyu, Konak Vezirağa, Ciğli Ata Sanayi ve Bornova Nilüfer Caddesi'nde düzenleme çalışmaları yapılarak trafik rahatlatıldı. Büyükşehir, pandemi döneminde sokağa çıkma yasaklarını, yol yenileme çalışmaları açısından fırsata dönüştürdü. Bu kapsamda İzmir'in en önemli arterlerinden olan ve yıllardır çalışma yapılamayan Altınyol, Yeşildere Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Gaziemir Akçay Caddesi, Mürselpaşa Bulvarı ve Kültürpark çevresi baştan sona yenilendi.

OTOGAR VİYADÜĞÜ TAMAMLANDI, BUCA TÜNELİ BAŞLADI

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni kent merkezine doğrudan bağlayacak Buca Tüneli ve viyadük projesinin birinci etabında yer alan 2 viyadük, 2 karayolu alt geçidi ve bir üst geçit 154 milyon liralık yatırımla tamamlandı. 559 milyon liralık bedelle tünel inşaatı ile projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında yer alan 2 alt geçit, 4 menfez, 4 kavşak, 1 üst geçit ve duvar imalatlarının yapımı başladı. Tünel önümüzdeki aylarda hizmete alınacak viyadüklerle Konak'tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiğe de nefes aldıracak projenin toplam uzunluğu 7,1 kilometreyi bulacak.

TRAFİĞE ÖNEMLİ DOKUNUŞLAR

Kent içinde trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltmak, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlamak için 56 noktadaki kavşak düzenlemeleri tamamlandı. Bornova Egemak, Konak Karataş, Güzelyalı, Alsancak Garı, Cehar Dudayev, Balçova Marina, Bayraklı Çiçek Mahallesi, Üçkuyular Deniz Feneri Sokak, Buca Çevre Yolu çıkışı, Çiğli Koçtaş, Karabağlar Yaşayanlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı 16 Sokak kesişimi ile Altınyol Caddesi düzenlenen önemli kavşaklar arasında yer alıyor.

YENİ ÜST GEÇİTLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi yurttaşlardan gelen talepleri dikkate alarak trafiğin hızlı ve yoğun olduğu cadde üzerinden geçmek isteyen bisiklet sürücüleri, engelli ve yayaların ulaşım güvenliğini sağlamak için yeni üst geçitler yapıyor. Konak Mürselpaşa Bulvarı üzerindeki Şehit Er Altan Yenil yaya üst geçidi yenilendi. Buca Doğuş Caddesi'ne, Karşıyaka Yalı Mahallesi'ne, Gaziemir Aktepe ve Buca 23 Nisan İlkokulu'na yeni bir üst geçit yapıldı. Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay yaya üst geçidi yenileniyor.

KARAYOLU KÖPRÜLERİ İLE RAHAT ULAŞIM

400 milyon liralık yatırımla birçok ilçede 70'e yakın dere üzerinde yağışlar nedeniyle yıkılan taşıt ve yaya köprüleri yenileniyor, vatandaşların güvenli ve rahat ulaşımı sağlanıyor. Son 3 yılda dere üzerinde 3 karayolu köprüsü ve 13 araç geçişine uygun menfez yapıldı. 2 karayolu köprüsü, 2 menfez ve 2 yaya köprüsü çalışmaları devam ediyor. Torbalı Moskof Çayı Karayolu Köprüsü, Dikili Bademli Mahallesi'ndeki karayolu köprüsü ve Yeşildere üzerindeki Vezirağa karayolu köprüsü inşaatları tamamlandı. Menemen Seyrekköy Mahallesi'nde İZBAN hattı üzerinde karayolu köprüsü inşa edilerek İzmir-Çanakkale Karayolu ile tarım arazileri arasındaki bağlantı sağlandı. Gaziemir, Karabağlar, Balçova, Menderes, Urla başta olmak üzere 13 menfez köprüsü araç geçişine uygun hale getirildi. Menemen Hasanlar ile Bergama Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan karayolu köprüleri ile Seferihisar'da 2 yaya köprüsü, Urla ve Karabağlar'da birer menfez çalışması devam ediyor. 9 ilçede 14 karayolu köprüsünün yenileme çalışmaları da başladı.

Konak, Buca, Karabağlar ve Bornova'da 16 mahallede 148 noktada çalıştı. Yurttaşların ve muhtarların talepleri dinlenerek kavşak düzenleme, kaldırım, dere temizliği, kilit parke taşı döşeme, park düzenleme, moloz atıkları temizliği gibi sorunlar çözüldü. 20 adreste çalışmalar sürüyor.

MAVİŞEHİR VE ALTINYOL'DA TAŞKINLAR SONA ERDİ

37 milyon liralık yatırımla Mavişehir Kıyı Tahkimat Projesi tamamlanarak Mavişehir'de denizin yükselmesi nedeniyle yaşanan su taşkınları son buldu. Çalışmalar kapsamında zemin altından deniz suyu geçişini engellemek için yerin 4 metre altında yapılan 2,2 kilometrelik su içi betonu imalatı yapıldı; ön kısımda deniz seviyesinden 160 santimetre yüksekte yapılan kaya tahkimatının alanı dalga etkisinden koruması hedeflendi. Sel felaketinde sular altında kalarak trafiğe kapanan Altınyol Caddesi'nde benzer sorunların tekrarlanmaması için bölgenin altyapısı güçlendirildi.