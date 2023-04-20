İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Karslı Çiftçilere Tohum Desteği

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, ambarlarda saklanan tohumları çiftçilere yeniden ekim yapmaları için iade ediyor. Yantemur, “Ülkedeki durum belli. Ukrayna’dan buğday ithal eder hale geldik. Dağıttığımız ekmeklik buğdaydan vatandaşımız çok memnun oldu ve artık ekmeğini evlerinde kendileri yapmaya başladı” dedi.

TACETTİN DURMUŞ

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, ambarlarda saklanan tohumları çiftçilere yeniden ekim yapmaları için iade ediyor. Yantemur, "Ülkedeki durum belli. Ukrayna'dan buğday ithal eder hale geldik. Dağıttığımız ekmeklik buğdaydan vatandaşımız çok memnun oldu ve artık ekmeğini evlerinde kendileri yapmaya başladı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur önceki yıl kuraklık sorunu yaşayan Kars'ın Susuz ilçesine tohum desteğinde bulundu. Yaz başında ektiği arpa ve buğdayları sonbaharda hasat eden çiftçiler, belediyelerden aldıkları tohum kadarını geri iade ettiler.

"BU DESTEKLERİMİZ HER YIL ARTARAK DEVAM EDECEK"

İzmir Büyük Şehir Belediyesi'nin Susuz ilçesine 130 ton arpa ve buğday tohumu gönderdiğini ve Tunç Soyer'in bizzat ilçeye gelerek tohumları toprakla buluşturduğunu hatırlatan Oğuz Yantemur şunları söyledi:

"Susuz Belediye Başkanlığı olarak tohum kampanyamız vardı. Son yıllarda uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle ilçemizde kimsenin toprağa atacağı bir avuç tohumu kalmamıştı. Biz bu durumu görerek geçen yıl bir kampanya başlatmıştık. İzmir Büyükşehir Belediyemizin desteği ile geçtiğimiz yıl vatandaşlarımıza tohum dağıtmıştık. Bu kampanyayı bu yıl da devam ettiriyoruz ve çiftçilerimize ücretsiz olarak tohum dağıtıyoruz. Geçtiğimiz yıl güzel ve bereketli bir yıl geçirdik. Ülkedeki durum belli. Ukrayna'dan buğday ithal eder hale geldik. Dağıttığımız ekmeklik buğdaydan vatandaşımız çok memnun oldu ve artık ekmeğini evlerinde kendileri yapmaya başladı. Bu yıl da bu kampanyayı yeniden başlattık. İnşallah bu yıl daha verimli bir sezon bekliyoruz. Bu desteklerimiz her yıl artarak devam edecek. Verdiğimiz tohum miktarı kadarı kadar tohumu geri aldık. Ayıca Susuz Belediyesi olarak ektiğimiz birkaç tarlamız vardı. O tarlalarımızdan aldığımız ürünleri de vatandaşlarımıza tohum olarak dağıtacağız. Zaten uzun süreden beridir vatandaş arpa ve buğdaydan uzaklaştı. Bu tohumlardan ekmekli buğday olduğu gibi hayvanlarımız içinde faydası oluyor. İzmir Belediye Başkanımız geçtiğimiz yıl Susuz'a kadar geldi ve peştamal giyerek tarlaya tohum serpti. Tunç Başkanın ayağı Kars'a uğurlu geldi ve iyi de bir mevsim geçirdik. O gittikten sonra da yağmur yağmaya devam etti. Çok büyük katkıları oldu."

Tohum almaya gelen genç çiftçi, "Susuz'da bu işlem iki yıldır yapılıyor. Şu anda halkımız çok mutlu. Bizler de gençler olarak Susuz'da tarımın yeniden canlanmasına çok sevindik. Belediye başkanlarımız Tunç Soyer ve Oğuz Yantemur'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftçi Serhat Mamik ise "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tunç başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tohum konusunda bizi iki yıldır destekliyorlar. Buğday ekemiyorduk. Şimdi ise kendi unumuzu kendimiz karşılayacak duruma geldik. Artık her evde ekmek pişiyor. Artık ekilmemiş bir tarlamız kalmadı. Başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene de verim iyi olursa aldığımız tohumu önümüzdeki yıl geri almak için tekrar geri vereceğiz, geriye kalanını da kendimiz kullanacağız" diye konuştu.