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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 6 bin işçi eyleme çıktı, şehir ulaşımında aksama yaşandı

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Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. 250 otobüs şoförünün kontak kapatmasıyla ulaşımda aksamalar meydana geldi

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerimin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. Binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne yürümeye devam ediyor. Eyleme destek veren 250 otobüs şoförü ise kontak kapatıp sefere çıkmadı.

4 AYRI KURUMDA ÇALIŞAN İŞÇİLER EYLEMDE

Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'da çalışan emekçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinin (TİS) yapılan görüşmeler sonrasında tıkanması sonucunda yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 6 bin işçi eyleme çıktı

250 OTOBÜS KONTAK KAPATTI

Eyleme katılan İZULAŞ şoförleri, araçların kontaklarını kapatarak sefere çıkmadı. Hizmet veren bin 500 otobüsten 250'si eylem bitene kadar hizmet vermedi. Kent ulaşımında ise aksamalar yaşandı.

"AÇIKLANAN RAKAM ENFLASYONUN ALTINDA"

Belediye İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, İzmir Büyükşehir Belediyesinin maaşlara yaklaşık yüzde 30 zam teklif ettiğini ifade ederek, "Bu rakam açıklanan enflasyonunun altında. Belediye, yaptığı bu teklifle bizi eyleme, protestoya, greve zorluyor. Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu geçim sıkıntısını görmüyor. Belediye yönetiminin sorunlarımıza karşı duyarsızlığı karşısında öfkeleniyoruz. Biz emekçiler huzur içinde çalışmak, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 6 bin işçi eyleme çıktı

OTURMA EYLEMİ BAŞLATILDI

Sabah saat 10.00'da Konak Pier Binası önünde toplanan binlerce işçi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önüne sloganlar atarak yürüdü. İşçilerin protestosu sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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