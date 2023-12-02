İzmir Büyükşehir Belediyesi Challenge İzmir Yarışması Sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin gelişimine katkı sağlayacak özgün ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması için başlattığı Challenge İzmir yarışması sonuçlandı ve kazanan takımlara ödülleri verildi. Dirençli kentler, ulaşım ve yenilenebilir enerji kategorilerinde ödül alan üç projenin hayata geçirileceğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hayatın paydaşları olarak gördüğümüz siz gençlerin fikirleri ile bu şehir daha da gençleşsin" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin gelişimine katkı sağlayacak özgün ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkması için düzenlediği Challenge İzmir proje yarışması sonuçlandı. 609 başvuru arasından 3 projenin finale kaldığı yarışmada kazanan gruplara ödülleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

"SİZLERİN FİKİRLERİYLE BU ŞEHİR DAHA DA GENÇLEŞSİN"

Gençlerin birbirinden güzel projelerle yarışmaya katılmasından duyduğu heyecanı dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Nutkumuzun tutulduğu sunumlar izledik. Emek veren herkesi tebrik ediyorum. 609 başvuru çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılmış. Bu bir fikir buluşması ama bununla da sınırlı değil. Hayata geçirilmesiyle ilgili de önemli bir boyut taşıyor. Çünkü ne yazık ki ülkemizde gençlere geleceğin büyükleri gözüyle bakılıyor. Onların bugünkü yaşamın paydaşları olduğu unutuluyor. Aynı şehri paylaşıyoruz, aynı sokakları paylaşıyoruz, aynı konutlarda oturuyoruz ama bu şehir ile ilgili fikirleri pek de önemsenmiyor. Sizin bu şehir ile ilgili tasarımlarınız, fikirleriniz hayat bulsun istedik. Kazanan bu üç projeyi hayata geçireceğiz. Ben çok etkilendim. Son derece kıymetli bir iş yaptınız. Sadece bu üç projeyi hazırlayanları değil bütün katılımcıları kutluyorum. Bugünkü hayatın ortakları olarak anlaşılacağınız bir ülkeyi hep birlikte yaratmayı istiyorum. Diliyorum ki sizlerin fikirleriyle bu şehir daha da gençleşsin" dedi.

609 BAŞVURU YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve İZTEK tarafından İzmir'in gelişimine katkı sağlayacak "altyapı", "ulaşım", "geri dönüşüm", "turizm", "dirençli kentler", "iklim değişikliği" kategorilerinde fikirlerin hayata geçirilmesini sağlamak için Challenge İzmir yarışması düzenlendi. 609 proje arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Eyüp Kaya, Celalettin Aydemir, Hümeyra Cengiz, Ümran Aygür'ün takım üyesi olduğu "Dirençli Kentleri" konu alan Owline takımı birinci oldu. Eylül Selin Dutçu, Eylül Kibele Mengeş, Nazmiye Küçük, Meltem Aplar, Ece Simay Soyucak'ın oluşturduğu Flanör takımı "Ulaşım" konulu projesiyle ikinci oldu. Lise öğrencileri Muhammed Fatih Öner ile Muhammet Eren Karaokur'un "Yenilenebilir Enerji ve Geri Dönüşümü" konu alan Termaparabolik grubu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Cansu İlham, Yılmaz Kadir Aksatan, Batuhan Guguk'un takım kaptanları olduğu gruplar ise projelerinden dolayı tebrik ödülü aldı. Birinci takım 75 bin TL'lik, ikinci takım 50 bin TL'lik, üçüncü takım ise 25 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.