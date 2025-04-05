Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Bayram dönüşü feci kaza! Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi
Otomobil, gişelerde bekleyen tırın altına böyle girdi! 4 kişinin can verdiği kaza anı kamerada

Gişelerde 4 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı kamerada
Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı

Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler

650 kişiyi böyle zehirlediler! O dönerciden skandal görüntüler

İzmir Barosu'ndan 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, avukatların ekonomik baskılara, fiziksel şiddete ve itibarsızlaştırma politikalarına rağmen onurlu bir şekilde görevlerini sürdürdüğünü vurguladı.

(İZMİR) - İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla " Ekonomik baskılara, fiziksel şiddete ve itibarsızlaştırma politikalarına rağmen, cübbesini iliklemeden, görevini onurla sürdüren; biat etmeyen, susmayan, teslim olmayan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarız. Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.

İzmir Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hak ve özgürlüklerin, hukuk devletinin ve adaletin teminatı olan biz avukatlar; Adaletin, ancak güçlü bir savunmayla ayakta kalacağını biliyor ve yılmadan mücadele ediyoruz. Ekonomik baskılara, fiziksel şiddete ve itibarsızlaştırma politikalarına rağmen, cübbesini iliklemeden, görevini onurla sürdüren; biat etmeyen, susmayan, teslim olmayan tüm meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlarız. Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir yurttaşı savunmasız bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.