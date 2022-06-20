İzmir Aşkı Müzikali'ne Bornovalılardan Büyük İlgi - Haberler

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İzmir Aşkı Müzikali'ne Bornovalılardan Büyük İlgi

ANKA - Yerel
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İzmir Aşkına Müzikali, Bornova Belediyesi'nin katkılarıyla Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi. Bilet geliriyle Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisi'ne bir tıbbi cihazın alınmasına ve öğrencilere burs verilmesine aracılık eden müzikali, yüzlerce Bornovalı büyük bir beğeniyle izledi.

İzmir Aşkına Müzikali, Bornova Belediyesi'nin katkılarıyla Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelendi. Bilet geliriyle Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Servisi'ne bir tıbbi cihazın alınmasına ve öğrencilere burs verilmesine aracılık eden müzikali, yüzlerce Bornovalı büyük bir beğeniyle izledi.

Çocukların eğitimi ve sağlığı için bir araya gelen faklı meslek dallarından İzmirlilerin oluşturduğu 80 kişilik kadronun sahneye koyduğu İzmir Aşkına Müzikali, iki yıllık bir çalışmanın ardından seyirciyle buluştu.

İzmir'i anlatan ve içinde İzmir geçen 12 unutulmaz şarkı yer aldığı gecenin sonunda seyirciler ve oyuncular hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Ayakta alkışlanan Müzikal'in tüm geliri çocukların eğitimi ve sağlığı için harcanacak.

ANKA / Yerel

Behçet Uz Çocuk İzmir Yerel Haberler

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