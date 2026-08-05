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İzmir'de Göçmen ve Balıkçı Kurtarma Operasyonu

İzmir'de Göçmen ve Balıkçı Kurtarma Operasyonu
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İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen yakalanırken; motoru arıza yapan bir balıkçı teknesindeki 4 balıkçı kurtarıldı. Balıkçı teknesinin kaptanının ise tekneyi kurtarmak için teknede kaldığı öğrenildi.

(İZMİR) - İzmir'in Çeşme ve Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen yakalanırken; motoru arıza yapan bir balıkçı teknesindeki 4 balıkçı kurtarıldı. Balıkçı teknesinin kaptanının ise tekneyi kurtarmak için teknede kaldığı öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Ağustos tarihinde saat 00.47 sıralarında İzmir ili Çeşme ilçesi açıklarında içlerinde 25 düzensiz göçmeninde bulunduğu lastik botun motorunda arızası meydana geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler sürüklenen lastik bot içerisinde bulunan 25 kişiyi kurtardı.

Aynı gün içerisinde saat 02.30 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, içerisinde 5 kişinin olduğu balıkçı teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, teknede bulunan 4 balıkçıyı kurtardı.

Öte yandan, balıkçı teknesinin kaptanının ise tekneyi kurtarmak için teknede kaldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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