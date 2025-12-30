İzmir Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı

(İZMİR )– Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yer alan bilgiye göre, 28 Aralık 2025 tarihinde saat 06.10'da Seferihisar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Botta bulunan 22 düzensiz göçmen ve beraberindeki 28 çocuk yakalandı.