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Çeşme açıklarında 16 göçmen kurtarıldı

Çeşme açıklarında 16 göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 4 Ağustos'ta lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bot içindeki göçmenleri güvenle kurtardı. Olayla ilgili işlemler başlatıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4 Ağustos tarihinde saat 07.20 sıralarında lastik bot ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri lastik bot içerisindeki bulunan 16 göçmeni kurtardı.

Kaynak: ANKA
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