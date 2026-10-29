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İYİ Partili Akalın, Kapıkule'de vize mağduriyetini anlatan tır şoförlerini dinledi

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İYİ Partili Akalın, Kapıkule'de vize mağduriyetini anlatan tır şoförlerini dinledi Haber Videosunu İzle
İYİ Partili Akalın, Kapıkule'de vize mağduriyetini anlatan tır şoförlerini dinledi
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İYİ Partili Mehmet Akalın, Kapıkule'de Schengen vize kısıtlamaları nedeniyle mağduriyet yaşayan tır şoförlerini dinledi. Akalın, şoförlerin 60 veya 90 günlük kalma hakkının yeterli olmadığını belirttiğini, Ulaştırma ve Ticaret bakanlıklarına soru önergesi vereceklerini söyledi.

(EDİRNE) - İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Schengen vize kısıtlamaları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten tır şoförlerini dinledi. Akalın, "Bu durum üç bakanlıkla ilgili. Dışişleri Bakanlığı, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlığı… Hem Meclis'teki konuşmalarla hem de soru önergeleriyle bunu gündeme taşıyacağız" dedi.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Kapıkule Sınır Kapısı'nda vize kısıtlamaları nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten tır şoförleriyle bir araya geldi. Şoförler, Schengen vizesiyle Avrupa Birliği ülkelerinde 60 veya 90 güne kadar kalabilme hakkının yeterli olmadığını dile getirdi. Akalın, konuyla ilgili üç bakanlığa soru önergesi vereceklerini belirterek, tır şoförlerinin yanında olduklarını ifade etti.

Akalın, şunları kaydetti:

"Sizin burada bu saatte durmanıza sebep olan sorunlarınızı biliyoruz. Sizin bu haklı isteklerinizi de destekliyoruz. 'Bizim için ne yaptınız?' diye soracak olursanız. Bugün Meclis'te soru önergesi verdik. İlk olarak Ulaştırma Bakanlığı'na önümüzdeki hafta da Ticaret Bakanlığı'na aynı soru önergesini vereceğiz. Bu durum üç bakanlıkla ilgili. Dışişleri Bakanlığı, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlığı… Hem Meclis'teki konuşmalarla hem de bu soru önergeleriyle bunu gündeme taşıyacağız. Önümüzdeki hafta yine bu konuyla ilgili bir araştırma önergesi sunmayı amaçlıyoruz. Sizin sorunlarınızı soracağız."

"6 AY İÇERİSİNDE 90 GÜNÜ GEÇTİN Mİ, SENİ ALMIYOR"

Bir tır şoförü, meslektaşlarının sorunlarını Akalın'a şu şekilde aktardı:

"90 artı 180 gün Türkiye'nin zararınadır. Bizim zararımız değil. Vize almak için bir ay bekleriz. O bir ay, ne bir gelirimiz ne bir maaşımız ne garantimiz var. Almanya'ya 6 günde gidiyorduk. Romanya'dan Türkiye'ye 3 gün bazen 4 gün sürüyor. 4 gün gidiş 4 gün dönüş olduğu zaman 8 gün… 6 gün de Almanya sürüyor. 14 günde seferimizi tamamlıyoruz. 90 gün vizeyle 6 sefer yaparsın. Boşaltıp hemen yükleme yapamıyoruz. Cumartesi, pazar var. 24 saat dinlenmesi var. 5 saat arabanın dinlenmesi var. Evrak bekliyorsun. 10 ila 15 gün arasında gidip geldim. 90 gün vize bize yetmiyor. 180 gün de yetmiyor. 6 ay içerisinde 90 günü geçtin mi, seni almıyor."

Kaynak: ANKA
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