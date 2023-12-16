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İYİ Parti, Ortahisar Belediyesi için aday gösterdiği ismi iptal etti

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İYİ Parti, Ortahisar Belediyesi için aday gösterdiği Ayhan Pala'nın adaylığını CHP ile işbirliği çağrısı sonrasında iptal etti.

Yerel seçimler öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla aday tanıtım toplantısı yapan İYİ Parti, Ortahisar Belediyesi için aday gösterdiği Ayhan Pala'nın adaylığını CHP ile işbirliği çağrısı sonrasında iptal etti. İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, " Ayhan Pala'ya sosyal hayatında başarılar diliyoruz. Ortahisar ilçemizi yönetmek için başvuruda bulunan çok değerli aday adayı arkadaşlarımızdan vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti, Trabzon'un Ortahisar ilçesinden aday gösterdiği Ayhan Pala sosyal medyasından yaptığı CHP ile işbirliği çağrısı sonrasında adaylığı iptal edildi. İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan, "Belediye başkan adayı olmayı talep ettiği İYİ Parti'nin yetkili kurulları kendisinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaları yetkili kurullarında yetkili kişilerin talepleri doğrultusunda değerlendirir ve bir karar alır. Ortahisar ilçemizde işbirliğinin yapılıp yapılmayacağı Ortahisar ilçesine belediye başkan adaylığı için başvuru yapan ve adaylığı açıklanan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi mesnetsiz bir açıklamadır" dedi.

"ADAYIMIZ MESNETSİZ BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTIR"

İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Fatma Başkan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"8 Aralık tarihinde belediye başkan adaylarımızın tanıtım toplantısını gerçekleştirdik ve belediye başkan adaylarımızın adını kamuoyu ile paylaştık. Kamuoyu ile paylaştığımız belediye başkan adaylarımızdan biri de Ortahisar Belediye Başkan Adayımız sayın Ayhan Pala'ydı. Başkan adayımız Sayın Pala'nın adaylığı açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından birtakım paylaşımlar yaparak Ortahisar ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğinin şart olduğunu deklare etmesi süreci şaşkınlıkla karşılamamıza sebep olmuştur çünkü sayın Pala Genel Başkanımızın ve Genel İdare Kurulumuzun 'seçimlere hür ve müstakil gireceğiz' kararından sonra aday adaylığı başvurusunu yapmış ve bu süreçten sonra teşkilatlarımızın huzurunda aday tanıtım toplantısına katılım sağlayarak Ortahisar ilçemizin belediye başkan adayı olarak bu yola çıkmıştır. Belediye başkan adayı olmayı talep ettiği İYİ Parti'nin yetkili kurulları kendisinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaları yetkili kurullarında yetkili kişilerin talepleri doğrultusunda değerlendirir ve bir karar alır. Alınan bu karar da tüm teşkilatı bağlar niteliktedir. Ortahisar ilçemizde işbirliğinin yapılıp yapılmayacağı Ortahisar ilçesine belediye başkan adaylığı için başvuru yapan ve adaylığı açıklanan bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi mesnetsiz bir açıklamadır.

"VERMİŞ OLDUĞUMUZ BU YANLIŞ KARAR SEBEBİYLE ÖZÜR DİLİYORUZ"

Biz bu yola cesurlar hareketi olarak çıktık. Siyaset emek ve cesaret ister. Sayın Pala'nın adaylığı açıklandıktan sonra yapmış olduğu görüşmeler ve bu görüşmeler sonucunda baskılanmış talepler sanırım böyle bir yola başvurmasında etkili olmuştur. Lakin bu ve benzeri açıklamaları belediye başkan adayı tarafından yapılması iddiasız bir aday olduğunu seçim sürecine başlamadan görmemize vesile olmuştur. Partimizin yetkili kurullarının aldığı karara saygısızlık ve il başkanlığımızın yetkisi dahilinde olabilecek çalışmalara sosyal medya üzerinden ön alma tarafımızdan kabul edilebilir bir durum değildir. Bu nedenle Ortahisar belediye başkan adayı olarak açıkladığımız sayın Ayhan Pala'ya sosyal hayatında başarılar diliyoruz. Ortahisar ilçemizi yönetmek için başvuruda bulunan çok değerli aday adayı arkadaşlarımızdan vermiş olduğumuz bu yanlış karar sebebiyle özür diliyoruz. Ortahisar ilçemiz için seçimlerde ilk önce kendine inanan ve sonrasında da  Ortahisar ilçemizi iyi belediyecilikle buluşturacağına projeleriyle vatandaşımıza deklare eden adayımızı siz değerli hemşehrilerimizle paylaşacağız."

Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Ayhan Pala İYİ Parti Ortahisar Haberler

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