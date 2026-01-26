Haberler

İYİ Partili Turhan Çömez'in acı günü: Annesi İkbal Çömez hayatını kaybetti

İYİ Partili Turhan Çömez'in acı günü: Annesi İkbal Çömez hayatını kaybetti
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez, uzun sürdürdüğü rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 27 Ocak 2026'da Balıkesir'in Gönen ilçesinde toprağa verilecek.

İyi Parti Balıkesir Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez vefat etti.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir rahatsızlığı bulunan İkbal Çömez'in birkaç gün önce yoğun bakıma alındığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Turhan Çömez, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak şu ifadeleri kullandı: "Sevgili annem, İkbal Çömez, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Cenazesi 27.01.2026 yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Dostlar sağ olsun."

İkbal Çömez'in cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Paşaçiftlik Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi. - BALIKESİR

